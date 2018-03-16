صور.. تظاهر آلاف السلوفاكيين احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى

صور.. تظاهر آلاف السلوفاكيين احتجاجا على مقتل صحفى استقصائىالجمعة، 16 مارس 2018 06:33 م
تظاهرات سلوفاكيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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تظاهر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين السلوفاكيين احتجاجا على مقتل المراسل الصحفى السلوفاكى يان كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنروفا فى براتيسلافا.
وفى سياق متصل، قدم رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيكو، أمس الخميس، استقالته من منصبه على خلفية أزمة مقتل صحفى استقصائى سلوفاكى وصديقته الشهر الماضى.
وذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى" الأمريكية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
تظاهرات سلوفاكيا
جانب من تظاهرات سلوفاكيا
تظاهر مواطنى سلوفاكيا
جانب من تظاهرات سلوفاكيا
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