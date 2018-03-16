صور.. ترامب وزوجته يستقبلان رئيس وزراء أيرلندا داخل البيت الأبيض







كتب محمود رضا الزاملى – تصوير (رويترز)

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته مانيلا ترامب، الخميس، رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار، داخل البيت الأبيض خلال أول زيارة له للبيت الأبيض، وأجرى ترامب و ليو فارادكار محادثات مع حول التجارة والجيش.

وكان فارادكار، الذى انتخب رئيسًا للوزراء، فى يونيو الماضى، قد حظى بالتكريم فى البيت الأبيض ومبنى الكابيتول (الكونجرس) خلال زيارة تقليدية قام بها الزعيم الأيرلندى لواشنطن قبيل عيد القديس باتريك فى مطلع الأسبوع، وأشار ترامب إلى الصداقة الطويلة بين بلديهما، وقال إنه وفارادكار "أجريا بعض المحادثات الجيدة".



ترامب يستقبل رئيس وزراء ايرلندا ويحتفلان بعيد القديس باتريك في البيت الأبيض



ترامب فى البيت الأبيض



ترامب يحتفل مع رئيس وزراء ايرلندا بعيد القديس باتريك في البيت الأبيض



ترامب خلال استقبال رئيس وزراء ايرلندا في البيت الأبيض