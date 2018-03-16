صور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد اكتمال النصاب القانونى

كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف

أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء، بعد اكتمال النصاب القانونى لها.

وقال خيري، فى كلمته: "أمامنا كثيرا من التحديات التى نحتاج إلى اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ نحو حلها خلال العمومية، على أن تكون قرارات مختصرة ومركزة، لتحقيق الهدف المرجو منها".

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2016، وتقرير أمين الصندوق لعام 2017، وتقرير الأمين العام، ودراسة سبل دعم الأطباء فى المستشفيات.