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صور.. "انزل شارك دى بلدك" مؤتمر بقصر ثقافة دمياط

الجمعة، 16 مارس 2018 12:25 ص
صور.. "انزل شارك دى بلدك" مؤتمر بقصر ثقافة دمياط جانب من المؤتمر





دمياط معتز الشربينى
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نظم مساء الخميس فرع ثقافة دمياط لقاء ثقافيا فنيا فى إطار التوعية للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وفى إطار المبادرة التى أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تحت شعار ( إنزل شارك دى بلدك ) .

تضمن الحفل فقرات غنائية وطنية لفريق كورال أطفال قصر ثقافة دمياط بقيادة الفنان توفيق فودة، ومشاركة المطرب حمدى سعد، وقد تخلل الفقرات كلمات توعوية عن قيمة الوطن، وأهمية المشاركة فى الانتخابات بشكل عام.

بدأ الناقد ناصر العزبى مدير الثقافة بدمياط الحفل بكلمة حث فيها الحضور على أهمية المشاركة بالانتخابات وتوالت بعدها المشاركات بكلمة لبنى الكرداوى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بدمياط نيابة عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم والتى أكدت على أهمية الحضور والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

 
جانب من الحضور (1)
جانب من الحضور 

جانب من الحضور (2)
جانب من الحضور

 


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