صور.. الهيئة القبطية الأمريكية تحشد المصريين للتصويت بـ"نيويورك"الجمعة، 16 مارس 2018 04:38 م
المصريين فى نيويورك
كتب: أحمد علوى
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تعمل السكرتيرة العامة للهيئة القبطية الامريكية جاكلين سعد على حشد الجالية المصرية داخل القنصلية المصرية بنيويورك، للمشاركة فى العرس الديموقراطى والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.
الجالية المصرية فى نيويورك
واحتضنت أمس الخميس ولايتى نيويورك ونيوجرسى فعاليات من "أجل الحشد" لتحفيز أبناء الجالية المصرية على الحرص فى المشاركة بايجابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية للمصريين بالخارج والمقرر لها أن تكون أيام 16 و17 و18 مارس الجارى.
المصريين فى نيويورك
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
الهيئة القبطية تواصل حشد الناخبين للتصويت فى الانتخابات
حشود الناخبين فى طريقهم للإدلاء بصوتهم
صور الرئيس وأعلام مصر مع المصريين فى نيوجرسى قبل التصويت
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