صور.. المياه تغمر منطقة زمزم بحى الضواحى فى بورسعيد بسبب كسر ماسورة مياه







بورسعيد – محمد فرج

تعرضت شوارع منطقة استكمال مشروع زمزم بحى الضواحى ببورسعيد للغرق، بسبب كسر فى ماسورة مياه شرب ما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من قضاء مستلزماتهم.

وقال نسيم أحمد السيد مقيم شعائر 55 سنة، لـ"اليوم السابع"، إن سكان المنطقة فوجئوا بكسر فى ماسورة مياه الشرب الرئيسية، ما أدى إلى انقطاع المياه.

وناشد سكان مداخل العمارات المتضررين من ارتفاع منسوب المياه بالشوارع المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتدخل لسحب المياه.



المياه تغرق منطقة استكمال زمزم بحى الضواحى ببورسعيد



أحد العاملين بالشركة القابضة يحاول يدويا بتسليك البالوعات



المياه بين العمارات وتحجز السيارات



محاولات للتدخل لفتح البالوعات لتسريب مياه الشرب



سيارات محنجز ببسبب غرق الشوارع بالمياه



عمارات 123 تغمرها المياه