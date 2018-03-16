صور.. المصريون فى عمان والكويت يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

توافد مئات المصريين على لجان التصويت فى عمان اليوم الجمعة، حيث شهدت إقبالا كثيفا وقامت الجالية بتخصيص وسائل مواصلات لنقل المصريين إلى السفارة المصرية.

وقال السفير خلال تصريحات تلفزيونية إنه فى هذا اليوم تم تخصيص "يوم الأسر المصرية" بحيث يأتى الناخب بأسرته لقضاء يوم مصرى خالص داخل السفارة، اجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، مستطردًا :" الناخب بيجى بأسرته".

وأشار السفير إلى أنه يوجد تواصل مستمر مع وزارتى الخارجية والهجرة.

وردد عدد من المصريين المقيمين بالكويت خلال إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بالكويت عدة هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، منها "الصحافة فين.. السيسى حبيبنا أهو" و "تحيا مصر"، كما رددوا نشيد وحوش الصاعقة المصرية "قالوا إيه".



كبار السن خلال التصويت



جانب من تصويت المواطنين



تصويت المصريين ىالانتخابات الرئاسية فى الكويت



احتفالات المصريين فى الكويت