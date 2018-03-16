صور.. المصريون فى بنجلادش يبدأون الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة







كتب أحمد علوى

احتشد عدد كبير من المصريين فى بنجلادش أمام لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، ونشرت السفارة المصرية فى بنجلادش عددا من صور العملية الانتخابية.

وفتحت السفارة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلى فى بنجلادش.

لجنة انتخابية فى بنجلادش

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، حتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف إلكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.



عملية التصويت فى بنجلادش