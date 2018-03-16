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صور.. المصريون بنيويورك يتحدون برودة الجو ويتوافدون على اللجان الانتخابية

الجمعة، 16 مارس 2018 03:58 م
صور.. المصريون بنيويورك يتحدون برودة الجو ويتوافدون على اللجان الانتخابية المصريون فى أمريكا خلال المشاركة بالانتخابات





كتب محمود راغب
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توافد أبناء الجالية المصرية بنيويورك، تزامنا مع فتح اللجان الانتخابية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج.
 
 
وحرص أبناء الجالية المصرية بنيويورك على الإدلاء بأصواتهم، رغم برودة الجو، حيث توافدوا على مقرات اللجان للانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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