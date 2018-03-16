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صور.. المصريون بصلالة يقطعون 2200 كم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 16 مارس 2018 10:09 م
صور.. المصريون بصلالة يقطعون 2200 كم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الجالية المصرية فى عمان





كتب: محمد سعد
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حرص أبناء الجالية المصرية المقيمسن في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية التى تبعد عن مقر السفارة المصرية بمسقط نحو 2200 كيلو متر ذهابا وإيابا على الذهاب إلى السفارة في العاصمة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
 
وجهز أعضاء الجالية المصرية بصلالة وعلى رأسهم عاطف صقر ونهال النحراوي ومجموعة من أبناء الجالية بالتجهيز للسفر للانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بمسقط وقاموا بالسفر عبر الأوتوبيس الذي قطع الطريق في أكثر من 12 ساعة سفر ذهابا من أجل المشاركة الإيجابية والفعالة وتجديد الثقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإكمال مسيرة التنمية.
 
وشهد الحضور اليوم ومنذ الساعات الأولى كثافة عالية من كل محافظات وولايات السلطنة المختلفة.
 
أتوبيس المشاركة الانتخابية
أتوبيس المشاركة الانتخابية

الجالية المصرية تصوت فى عمان
الجالية المصرية تصوت فى عمان

الجالية المصرية في عمان
الجالية المصرية في عمان

جانب من التصويت
جانب من التصويت

جانب من العملية الانتخابية
جانب من العملية الانتخابية

سيدات مصر شاركن فى العملية الانتخابية
سيدات مصر شاركن فى العملية الانتخابية

عملية التصويت
عملية التصويت

لقطة ما بعد التصويت
لقطة ما بعد التصويت

 


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