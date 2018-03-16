صور.. اللحظات الأولى للمصريين أمام السفارة بفرنسا للإدلاء بأصواتهم







كتب أحمد علوى

احتشد عشرات المصرين أمام أبواب سفارة مصر بباريس فى انتظار أدوارهم للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية لهذا العام.

وقد تداول مرتادو مواقع التواصل مقطاع توضح الأعداد المنتظرة لدورها فى التصويت، وكان المقطع المصور قبل لحظات من فتح باب السفارة، وآخر يظهر أول لحظات فتح الأبواب.

وفتحت السفارة المصرية بباريس، والقنصلية العامة بمارسيليا، أبوابهما منذ قليل، أمام المصريين المقيمين أو المتواجدين على الأراضى الفرنسية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، والتى يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تشمل يومى السبت والأحد - اللذين يوافقان عطلة نهاية الأسبوع فى فرنسا والبلدان الغربية - اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت باريس حتى الساعة التاسعة مساء يوميا.

وكانت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا اتخذتا كل الاستعدادات لضمان سير عملية التصويت بسلاسة ويسر، لاسيما من خلال توفير أجهزة القارئ الإلكترونى التى تتيح الكشف إذا كان المتقدم للإدلاء بصوته مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين فى مصر، كما كان سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إيهاب بدوى، قد حث أبناء الجالية، باعتبارهم جزءا أصيلا من الوطن، على ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت والمشاركة بإيجابية وبقوة فى الانتخابات الرئاسية.

سفارة فرنسا فى مصر