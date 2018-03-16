صور.. القصة الكاملة حول سقوط مأذونين شرعيين بوثائق زواج مزورة فى المنيا

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد مأذونيىن شرعيين بسبب وجود وثائق زواج مزورة.

وأحالت الأحوال المدنية البلاغات إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق مع مأذون حي غرب المنيا و قرى المطاهرة البحرية و دمشاو هاشم و البيهو على خلفية البلاغات المقدمة لمباحث الأحوال المدنية بالمنيا، برئاسة العقيد محمد خيري من لجان فحص و مراجعة أوراق قيد المواليد الثبوتية بمكاتب الصحة بالتنسيق مع مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته و كذا مع السجل المدني المختص .

ورصدت وثائق زواج مزورة بعضها تحمل توقيع محمدين ع. م. مأذون ناحية صاقور وممهرة بخاتم شعار الجمهورية لمحكمة درب نجم للاحوال الشخصية، وأخرى تحمل توقيع / تامر م. ع. مأذون ناحية العقدة وممهرة بخاتم شعار الجمهورية لمحكمة فاقوس للأحوال الشخصية ، وجميعها وثقت زواج قاصرات دون السن القانوني للزواج الـ18 سنة وبالمخالفة لقانون الاحوال المدنية و قانون حماية الطفل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار الزوجين ووكيل الزوجة و الشهود في كل واقعة في ضوء ما أكدته تحريات مباحث الأحوال المدنية فى أن وقائع الزواج تمت بمعرفة مأذون الناحية بالمنيا وليس خارجها والاستعانة بدفاتر وثائق زواج مزورة تحمل توقيعات مأذونين وهميين من خارج نطاق محافظة المنيا، في حين نفى مأذوني المنيا الاتهام بتزوير وثائق زواج القاصرات و انهم قاموا فقط بالإشهار و ليس بالعقد او التوثيق و قدموا إقرارات موقعة من الزوجين و وكلائهم و الشهود بمسئوليتهم عن سلامة وثائق الزواج و انها تمت بمعرفتهم و تحت مسئوليتهم خارج نطاق محافظة المنيا.