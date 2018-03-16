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صور.. السفير المصرى فى إثيوبيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 11:36 ص
صور.. السفير المصرى فى إثيوبيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية السفير المصرى فى إثيوبيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية





كتب أحمد جمعة
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أدلى السفير المصرى فى إثيوبيا أبو بكر حفنى، صباح اليوم الجمعة، بصوته فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى انطلقت بالخارج لمدة ثلاثة أيام.

 

السفير أبو بكى حفنى
السفير أبو بكى حفنى

 

وقال خالد عفيفى القائم بأعمال المكتب الإعلامى المصرى بإثيوبيا، لـ"اليوم السابع"، إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ فتح اللجنة فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى، مؤكدا أن التصويت مستمر حتى التاسعة مساء اليوم.

 

السفير المصرى فى أثيوبيا يدلى بصوته
السفير المصرى فى إثيوبيا يدلى بصوته

 

وأكد عفيفى أن السفير المصرى فى إثيوبيا حث المصريين بالخارج على المشاركة بإيجابية فى العملية الانتخابية.

 

سفير مصر فى أثيوبيا يتابع تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسة
سفير مصر فى إثيوبيا يتابع تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسة

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