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صور.. السفير المصرى بمسقط يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 08:54 ص
صور.. السفير المصرى بمسقط يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية السفير المصري بمسقط يدلي بصوته ..





كتب - محمد سعد
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حرص السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان، على الإدلاء بصوته بمقر السفارك المصرية بمسقط، صباح اليوم، فى الانتخابات الرئاسية.
 
تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج في 139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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السفير المصرى بمسقط يدلى بصوته
 

 


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