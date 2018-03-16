صور.. السفير المصرى بمسقط يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية







كتب - محمد سعد

حرص السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان، على الإدلاء بصوته بمقر السفارك المصرية بمسقط، صباح اليوم، فى الانتخابات الرئاسية.

تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج في 139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.