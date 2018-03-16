صور.. الروس يتوافدون على سفارة موسكو بالقاهرة للتصويت بانتخابات الرئاسة

صور.. الروس يتوافدون على سفارة موسكو بالقاهرة للتصويت بانتخابات الرئاسةالجمعة، 16 مارس 2018 02:43 م
الروسيين يدلون باصواتهم
كتب مؤمن مختار
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استقبلت اليوم الجمعة، السفارة الروسية فى مصر، المواطنين الروس المقيمين فى القاهرة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية، والتى انطلقت فى تمام الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساء.
ويحق لكل روسى تجاوز عمره الـ18 عامًا متواجد بالقاهرة أو المدن القريبة منها الإدلاء بصوته داخل السفارة الروسية.
وكان القنصل الروسى بالغردقة جامشيد بولتايف قد أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك برنامجًا إلكترونيًا تتم خلاله عملية التصويت متصل بالخارجية الروسية، وأنه ليس هناك عدد معين لأعداد المواطنين الروس المقيمين بالغردقة، إلا أنه طبقًا لإحصائيات ديوان محافظة البحر الأحمر هناك حوالى 20 ألف مواطن روسى مقيمين بمحافظة البحر الأحمر إقامة دائمة.
الناخبين الروسيين
اسرة روسية تصوت فى نصر
روسية تدلى بصوتها فى سفارة موسكو بمصر
طابور من الناخبين الروسيين
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