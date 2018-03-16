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صور.. البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بينهم 24 امرأة وطفلا

الجمعة، 16 مارس 2018 11:11 ص
صور.. البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بينهم 24 امرأة وطفلا مهاجرين غير شرعيين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تمكنت البحرية الليبية، أمس الخميس، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات أفريقية مختلفة تعطل بهم قاربهم المطاطى شمال منطقة بوكماش بينهم 24 امرأة .

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس، أن العملية التي تم خلالها إنقاذ مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة تمت على بعد 16 ميلا، حيث قدمت للمهاجرين المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم فيما بعد جهاز مكافحة الهجرة شمال طرابلس .

إحدى المهاجرات
إحدى المهاجرات

 

رضيع وسط المهاجرين
رضيع وسط المهاجرين

 

عمليات الإنقاذ
عمليات الإنقاذ

 

قوارب المهاجرين (2)
قوارب المهاجرين 

 

قوارب المهاجرين
قوارب المهاجرين

 

مهاجرون غير شرعيين
مهاجرون غير شرعيين

 

مهاجرين أفارقة
مهاجرين أفارقة

 

مهاجرين
مهاجرين

 


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