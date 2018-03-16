صور.. البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بينهم 24 امرأة وطفلا

صور.. البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا غير شرعى بينهم 24 امرأة وطفلاالجمعة، 16 مارس 2018 11:11 ص
مهاجرين غير شرعيين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تمكنت البحرية الليبية، أمس الخميس، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات أفريقية مختلفة تعطل بهم قاربهم المطاطى شمال منطقة بوكماش بينهم 24 امرأة .
وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس، أن العملية التي تم خلالها إنقاذ مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة تمت على بعد 16 ميلا، حيث قدمت للمهاجرين المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم فيما بعد جهاز مكافحة الهجرة شمال طرابلس .
إحدى المهاجرات
رضيع وسط المهاجرين
عمليات الإنقاذ
قوارب المهاجرين
قوارب المهاجرين
مهاجرون غير شرعيين
مهاجرين أفارقة
مهاجرين
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