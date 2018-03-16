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صور.. اضبط مخالفة.. مصرف "الشناوية" ببنى سويف يتسبب فى تلوث البيئة

الجمعة، 16 مارس 2018 11:41 ص
صور.. اضبط مخالفة.. مصرف "الشناوية" ببنى سويف يتسبب فى تلوث البيئة القمامة والمخلفات تملا مصرف الشناوية





بنى سويف - أيمن لطفى
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يعانى أهالى قرية الشناوية بمركز ناصر شمال بنى سويف من عدم تغطية الجزء المتبقى من المصرف المار داخل الكتلة السكنية، والذى يتسبب فى تلوث البيئة وانتشار الحشرات الطائرة وتعددت الشكاوى دون جدوى.

ويقول ربيع الدنديلى من أهالى القرية إن مصرف الرى تم تغطية جزء منه، وتركت المساحة المتبقية لتملأها تلال القمامة والمخلفات بأنواعها على مدى سنوات، ما جعل المنازل القريبة منه وكذلك التى تقع على جانبيه عرضة للأمراض المعدية، ونطالب مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر باستكمال تغطية المصرف حفاظا على حياة المواطنين.
 
وأضاف حاتم محمود من مواطنى القرية أن الوحدة المحلية تهتم بنظافة وتجميل المدينة وتتناسى القرى ولا تدرج احتياجاتها ضمن خطتها السنوية بالتنسيق مع المؤسسات التنفيذية الأخرى مثل الرى مدللا على ذلك بقوله إن الجزء المتبقى من مصرف قريتنا، والكائن خلف محطة السكة الحديد لم يتم تطهيره وإخراج المخلفات من مياهه حفاظا على البيئة منذ فترة طويلة حتى تستكمل التغطية، ويمكن بعدها استغلالها فى إقامة منشأة تستفيد منها القرية.
 
 
الاهالى يطالبون باستكمال تغطية المصرف
الاهالى يطالبون باستكمال تغطية المصرف

 

القمامة والمخلفات تملا مصرف الشناوية
القمامة والمخلفات تملا مصرف الشناوية

 

المنازل على جانبى المصرف عرضة للذباب والناموس
المنازل على جانبى المصرف عرضة للذباب والناموس

 

مصرف الشناويه يلوث البيئة
مصرف الشناويه يلوث البيئة

 


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