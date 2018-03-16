صور.. اضبط مخالفة.. سكان رأس البر بدمياط يشكون من انتشار المواشى بالشوارع







دمياط - معتز الشربينى

أعرب سكان مدينة رأس البر بمحافظة دمياط عن استيائهم وتضررهم من انتشار قطعان المواشى والأغنام التى تتجول فى شوارع وطرقات المدينة، خاصة بمنطقة الامتداد العمرانى والمستشارين ومدخل مدينة رأس البر، الأمر الذى أثر سلبا على المظهر الحضارى برأس البر كمصيف متميز ومدينة ساحلية لها طبيعتها الخاصة.

استمع "اليوم السابع" إلى شكوى أهالى مدينة رأس البر الذين طالبوا بسرعة وضع حد لهذه المشكلة حفاظا على الشكل الحضارى للمصيف.

وأضاف طاهر الشربينى مستخلص جمركى أن رعاة الأغنام يتجولون داخل رأس البر بلا رقيب ومن السهل أن يفاجئ أى صاحب عقار أو عشة بوجود قطعان من المواشى أسفل منزله، وفى مدخل العقار، وتقوم الأغنام بالرعى فى الحدائق العام والخاصة بعمارات الأهالى.



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