video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استمرار حملات التفتيش الصيدلى بالشرقية لضبط المخالفين

الجمعة، 16 مارس 2018 01:43 م
صور.. استمرار حملات التفتيش الصيدلى بالشرقية لضبط المخالفين جانب من الادوية





الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

يواصل قسم التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية، بتعليمات محافظ الشرقية، الرقابة على المنشآت الدوائية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية.
 
قامت مأمورية مشتركة من إدارة التفتيش الصيدلى، برئاسة الدكتور محمد عبد الحى، وفريق المتابعة الميدانية من الأطباء، يضم كل من أحمد كرم الدين، وفادى جلال، وأحمد حسن، وعلى خليل، بإشراف الدكتورة إيمان صالح، مدير عام إدارة الصيادلة، بالتنسيق مع مديرية التموين والرقابة التجارية، واستهدفت الحملة بؤرا جديدة من المنشآت الدوائية التى تدار بصورة غير شرعية.
 
كما قامت الحملة بالمرور على أحد المحال صاحبة نشاط صيدلية بدون ترخيص، وتم ضبط وتحريز أدوية جدول أول جواهر مخدرة، وأدوية مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر شرطة 5814، واستكملت الحملة عملها فى قرى ههيا، وأثناء التفتيش وجد أحد المخازن الدوائية غير المرخصة، تم ضبط وتحريز أدوية جدول أول مواد مخدرة ومخالفات أخرى، وتم تحرير محضر رقم 5812.
 
ثم استكملت الحملة عملها، متجهة إلى مدينة أبو كبير، وقامت أيضاً بتحرير محضر أدوية منتهية الصلاحية واشتراطات صحية، ومحضر آخر لمزاولة مهنة الصيدلة لغير المصرح لهم بذلك، بإحدى صيدليات المدينة.
 
وأكد المتحدث الرسمى لإدارة التفتيش الصيدلى بالشرقية، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على، أن الاإدارة ترحب بالشكاوى والمقترحات من جميع المواطنين من أجل صالح المواطن والمرضى بالمحافظة، فضلا عن مواصلة  إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية عملها المكثف وبكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، لملاحقة وضبط أى منشآت دوائية مخالفة تقوم سواء بالتصنيع أو تجارة الأدوية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.
 
 
الادوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة

جانب من الادوية
جانب من الأدوية
 
جانب من الحملات
جانب من الحملات
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يقتل شقيقه ويصيب الثانى فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بقرية بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

التفتيش الصيدلي

ههيا

ابوكبير

ادوية




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة