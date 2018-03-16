صور.. استمرار حملات التفتيش الصيدلى بالشرقية لضبط المخالفين







الشرقية - فتحية الديب

يواصل قسم التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية، بتعليمات محافظ الشرقية، الرقابة على المنشآت الدوائية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

قامت مأمورية مشتركة من إدارة التفتيش الصيدلى، برئاسة الدكتور محمد عبد الحى، وفريق المتابعة الميدانية من الأطباء، يضم كل من أحمد كرم الدين، وفادى جلال، وأحمد حسن، وعلى خليل، بإشراف الدكتورة إيمان صالح، مدير عام إدارة الصيادلة، بالتنسيق مع مديرية التموين والرقابة التجارية، واستهدفت الحملة بؤرا جديدة من المنشآت الدوائية التى تدار بصورة غير شرعية.

كما قامت الحملة بالمرور على أحد المحال صاحبة نشاط صيدلية بدون ترخيص، وتم ضبط وتحريز أدوية جدول أول جواهر مخدرة، وأدوية مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر شرطة 5814، واستكملت الحملة عملها فى قرى ههيا، وأثناء التفتيش وجد أحد المخازن الدوائية غير المرخصة، تم ضبط وتحريز أدوية جدول أول مواد مخدرة ومخالفات أخرى، وتم تحرير محضر رقم 5812.

ثم استكملت الحملة عملها، متجهة إلى مدينة أبو كبير، وقامت أيضاً بتحرير محضر أدوية منتهية الصلاحية واشتراطات صحية، ومحضر آخر لمزاولة مهنة الصيدلة لغير المصرح لهم بذلك، بإحدى صيدليات المدينة.

وأكد المتحدث الرسمى لإدارة التفتيش الصيدلى بالشرقية، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على، أن الاإدارة ترحب بالشكاوى والمقترحات من جميع المواطنين من أجل صالح المواطن والمرضى بالمحافظة، فضلا عن مواصلة إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية عملها المكثف وبكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، لملاحقة وضبط أى منشآت دوائية مخالفة تقوم سواء بالتصنيع أو تجارة الأدوية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة.