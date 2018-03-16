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الجمعة، 16 مارس 2018 05:51 م
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صور.. استكمال تنفيذ استراحة كبار الزوار بالفرافرة بتكلفة 549 ألف جنيه

الجمعة، 16 مارس 2018 05:31 م
صور.. استكمال تنفيذ استراحة كبار الزوار بالفرافرة بتكلفة 549 ألف جنيه جانب من المشروع





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن انتهاء أعمال إنشاء مبنى استراحة كبار الزوار بمركز الفرافرة، بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 95% بتكلفة إجمالية تصل إلى 549 ألف جنيه، ضمن خطة المديرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للعام المالى الحالى، وجار الانتهاء من آخر التجهيزات بالمبنى ليكون جاهزا لدخوله الخدمة.

 

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، فى بيان له اليوم الجمعة، إن مشروع استراحة كبار الزوار بمدينة الفرافرة من المقرر أن يتم تسليمه خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التشطيب النهائى، مؤكدا أنه يجرى تنفيذ خطة المديرية فى عدة مشروعات يجرى تنفيذها، وفقا للخطة الزمنية للعام المالى الحالى.

 

جانب من المشروع
جانب من المشروع

 

تنفيذ مبنى استراحة كبار الزوار
تنفيذ مبنى استراحة كبار الزوار

 

الانتهاء من اعمال الانشاءات
الانتهاء من أعمال الإنشاءات

 

المبنى من الخارج
المبنى من الخارج

 

انهاء اعمال الدهانات
إنهاء أعمال الدهانات

 

تجهيز المساحات الخضراء بالمبنى
تجهيز المساحات الخضراء بالمبنى

 


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