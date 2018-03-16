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صور.. استكمال تطوير ورفع كفاءة مرفق إسعاف الخارجة بتكلفة 1.7 مليون جنيه

الجمعة، 16 مارس 2018 04:47 م
صور.. استكمال تطوير ورفع كفاءة مرفق إسعاف الخارجة بتكلفة 1.7 مليون جنيه جانب من العمل بالمشروع





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد أعمال مشروع تطوير وإحلال مرفق إسعاف الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليون و725 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من حجم الأعمال بنسبة تصل إلى حوالى 90 % من حجم الإنشاءات، وذلك فى إطار تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بمراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان، إن المشروع يشمل تنفيذ أعمال إحلال وتطوير ورفع كفاءة لمرفق الإسعاف بالخارجة ليكون مؤهلا لتقديم الخدمات الملائمة لطبيعة عمل المرفق بأعلى قدر من الجاهزية، حيث يجرى إنهاء أعمال التشطيبات على أن يتم استلام المشروع فور الانتهاء من التنفيذ.

 

جانب من العمل بالمشروع
جانب من العمل بالمشروع

 

رفع كفاءة مرفق اسعاف الخارجة
رفع كفاءة مرفق اسعاف الخارجة

 

اعمال التطوير والاحلال
اعمال التطوير والاحلال

 

انتهاء العمل بنسبة 90%
انتهاء العمل بنسبة 90%

 

اعمال اعادة الإحلال بالمرفق
اعمال اعادة الإحلال بالمرفق

 

تكلفة المشروع 1,7 مليون جنيه
تكلفة المشروع 1.7 مليون جنيه

 


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