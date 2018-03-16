صور.. إقبال كثيف فى الانتخابات الرئاسية من المصريين بإيطاليا

صور.. إقبال كثيف فى الانتخابات الرئاسية من المصريين بإيطالياالجمعة، 16 مارس 2018 01:18 م
المصريون فى إيطاليا
كتب محمود راغب
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يتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، سير الانتخابات الرئاسية من خلال مكتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى بميلانو – إيطاليا – عزت عمران، أشار فيه إلى العملية الانتخابية بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، وسط إقبال كثيف من المواطنين بالرغم من أن اليوم الجمعة يوم عمل بإيطاليا، ويقوم كامل العاملين بالقنصلية والقنصل العام بالتوجود وسط المصريين لتذليل أى عقبات وضمان سلاسة العملية الانتخابية.
انتخابات المصريين فى إيطاليا
انتخابات المصريين فى إيطاليا
انتخابات المصريين فى إيطاليا
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