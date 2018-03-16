صور.. إزالة سوق تعاونيات الزهور فى حملة على الإشغالات ببورسعيد

صور.. إزالة سوق تعاونيات الزهور فى حملة على الإشغالات ببورسعيدالجمعة، 16 مارس 2018 06:41 م
حملة إزالة الإشغالات
بورسعيد - محمد عزام
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شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة التعاونيات خاصة أمام المجمع الإسلامى، وذلك لتيسير حركة المرور بالشوارع.
قاد الحملة العميد وليد البيلى رئيس حى الزهور، ووجه بإزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة تيسيرا على المواطنين والسيارات فى شوارع المنطقة.
وأكد البيلى، خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم التعامل بكل قوة مع كل من يخالف القانون.
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