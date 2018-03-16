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صور.. "أوقاف الأقصر" تنظم ندوة بعنوان "نقطة مياه.. تساوى حياة"

الجمعة، 16 مارس 2018 02:49 م
صور.. "أوقاف الأقصر" تنظم ندوة بعنوان "نقطة مياه.. تساوى حياة" جانب من الندوة





الأقصر – أحمد مرعى
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نظمت مديرية أوقاف الأقصر، منذ قليل، ندوة تثقيفية بعنوان (نقطة مياة .. تساوي حياة) داخل مسجد السيد يوسف بالكرنك، وذلك فى إطار حملة وزارة الأوقاف فى تفعيل أجهزتها الداخلية للرقابة الذاتية فى دفع موظفى وعمال المساجد فى ترشيد استهلاك المياه، وذلك بإصدار تعليمات بتغيير صنابير المياه التالفة والمواسير التى تتسبب فى تبديد المياه، وحملة التوعية الدعوية لترشيد المياه بـ27 ملتقى رئيسى بالمحافظات عقب صلاة الجمعة، لرفع مستوى التوعية والاستمرار عليه أسبوعيا، وتخصيص الخطبة الثانية بـ120 ألف مسجد فى أنحاء الجمهورية.

حضر فعاليات الندوة التثقيفية بالمسجد قيادات وزارة الموارد المائية والرى والإرشاد الزراعى والأوقاف ومسئولى التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفريق التوعية وهم كل من أمانى مدنى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والاعلام، ووليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية، وأحمد إبراهيم مسؤل التوعية، ومحمد فؤاد مسؤل التوعية.

وأكد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن خلال الندوة بمسجد السيد يوسف على ضرورة الحفاظ على نقطة المياه، والسير فى ترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة للحفاظ على كل قطرة مياه فى جميع ربوع مصر، حيث أن الله أنعم على مصر بنهر النيل ولابد من الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها فى المنازل والمحلات والشركات وكافة أمور الحياة اليومية.

أوقاف الأقصر تنظم ندوة بعنوان (نقطة مياة .. تساوي حياة) في مسجد السيد يوسف بالكرنك
جانب من الندوة

 

بانر الحملة للاوقاف للتوعية بترشيد استهلاك المياة
بانر حملة الأوقاف للتوعية بترشيد استهلاك المياه

 

جانب من فعاليات تنظيم الندوة بمسجد السيد يوسف بالكرنك
جانب من فعاليات تنظيم الندوة بمسجد السيد يوسف بالكرنك

 

قيادات الاوقاف والمياة يؤكدون علي الحفاظ علي كل قطرة مياة
قيادات الأوقاف يؤكدون علي ضرورة الحفاظ علي كل قطرة مياه

 

الاهالي في حضور ندوة التوعية بالحفاظ علي المياة
الأهالى أثناء الندوة

 

اول فعاليات اوقاف الاقصر للتوعية بترشيد استهلاك المياة
اول فعاليات أوقاف الأقصر للتوعية بترشيد استهلاك المياه
 
قيادات التوعية بشركة مياة الاقصر خلال حضور الندوة
قيادات التوعية بشركة مياة الاقصر خلال حضور الندوة

 

جانب من ندوة التوعية بمسجد السيد يوسف بالكرنك
جانب من ندوة التوعية بمسجد السيد يوسف بالكرنك

 


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