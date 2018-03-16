صور.. أهالى نقباس بالقليوبية: خروج المصريين بالخارج للانتخابات بشرة خير

القليوبية نيفين طه

دعا المشاركون فى فعاليات مؤتمر "الله معك ونحن معك"، والذى نظمه ياسر مسعود رجل الأعمال بقريو نقباس مركز بنها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية وتنمية روح الإنتماء للوطن باللخروج للتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، للتأكيد على حب مصر مشيرين أن المصريين بالخارج ضربوا أروع المثل فى رد الجميل للرئيس وسيكون خروجهم أكبر دافع لمضاعفة الخروج فى الداخل أيام الانتخابات.

أكد ياسر مسعود على أهمية الحفاظ على صورة مصر وهيبتها من خلال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة والرد على دعاة المقاطعة بالخروج الفعلى للبرهنة على حبهم لوطنهم.

أضاف مسعود أن النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعد رسالة للغرب والعالم بأن الشعب المصرى، يقف خلف رئيسه لاستكمال التحديات بداية من الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخدمية.

شارك فى المؤتمرالنائب جمال كوش عضو مجلس النواب والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور رمضان عرفه مدير مركز النيل للإعلام وعددا من الفانينى والرياضيين من بينهم فايق عزب ورحاب الغراوى وشريف عبد المنعم وفيصل خروشيد ونجم مصر عادل المأمور ورجل الأعمال علاء سليم وعدد من الشخصيات العامة وأهالى قرية نقباس مركز بنها .

من جانبه أكد الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة أوقاف القليوبية عن ثقته فى خروج أهالى محافظة القليوبية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أبو حبسة إن مصر ذكرت فى القرآن وذكرها الأنبياء وتزوجوا منها، مشددا على أن تاريخ مصر الطويل شاهد على عظمة هذه الدولة وقدرتها على الصمود ومواجهة التحديات.

فيما قال الفنان فايق عزب أن مصر تتعرض لمؤامرة من أجل إسقاطها وأن تكون تابعة للغرب ولكن الشعب المصرى قادر على الصمود، وشدد عزب على أن النزول إلى الانتخابات يمثل رسالة دعم للجنود فى المعركة وكذلك للرئيس السيسى فى معركته لبناء الدولة، وقال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنه يثق فى نزول المواطنين بكثافة أمام اللجان الانتخابية، مشددا على أن الانتخابات تعد فرصة لرد الجميل للرئيس السيسى.