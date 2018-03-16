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صور.. أهالى قرية بيت داوود بسوهاج ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى

الجمعة، 16 مارس 2018 05:37 م
صور.. أهالى قرية بيت داوود بسوهاج ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسى جانب من المؤتمر





سوهاج – عمرو خلف
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نظم أهالى قرية بيت داوود بمركز جرجا مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد حاليا  بحضور أكثر من 3000 مواطن من أهالى وعمد ومشايخ بيت داوود.

وأكد الأهالى خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد على أهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات وتوجيه رسالة للعالم بان المصريين عازمون على استكمال بناء مصر الحديثة وان الجميع يقف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والحرب على الإرهاب.

يذكر أن محافظة سوهاج قد شهدت العديد من المؤتمرات الجماهيرية والشعبية الحاشدة بمختلف قرى ومدن المحافظة والتى نظمتها الأحزاب السياسية والحركات الشبابية وحملات التأييد والمواطنون وأعضاء مجلس النواب لاعلان الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى وتوعية المواطنين بأهمية الحشد والمشاركة فى الانتخابات.

 

1
جانب من المؤتمر 

 

2
جانب من المؤتمر 

 

3
جانب من المؤتمر 

 

4
جانب من المؤتمر 

 

 

 


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