صور.. أهالى عزبة الجمل بالغربية يشكون استمرار الإهمال بالوحدة الصحية







الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الاستياء والغضب على أهالى عزبة الجمل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب الإهمال الذى يضرب الوحدة الصحية بالقرية، وسط غياب تام للإدارة الصحية التابعين لها، وعدم مرور لجان من مديرية الصحة لمحاسبة المقصرين.

وبالرغم من النشر فى تلك المشكلة، ووعود وكيل صحة الغربية بتشكيل لجان مفاجأة ومحاسبة المقصرين، إلا أنه لا يحدث فى الأمر جديد، وكأن تلك المشكله لا تعنيهم فى شىء، فأصبح الإهمال يمتد كالفيروس داخل الوحدة، وأصبح غياب الأطباء والممرضات أمرا طبيعيا ليبدأ العمل فى الوحدة يوميا بعد الساعة 12 ظهرا .

فى البداية يقول محمد عبد السلام، أحد شباب القرية، إن الوحدة الصحية تبدأ عملها الساعة 12 ظهرا وتغلق أبوابها فى وجه أهالى القرية بعد الساعة الواحدة ظهرًا، ما يضطر الأهالى للذهاب إلى مستشفيات المحلة لتلقى العلاج فى الحالات الطارئة، كما أن الأطباء لا ينتظمون فى الذهاب للوحدة الصحية، ولا يتواجد بها سوى الممرضات فقط فى معظم الأوقات.



فيما أكد رامى الشرقاوى، أحد أبناء القرية، أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسئولين بالوحدة الصحية، موضحًا أن الوحدة الصحية لا توجد بها خدمات ولا عناصر بشرية تعمل بدافع وطنى، وأن العاملين يأتون للتوقيع على دفتر الحضور ثم ينصرفون.

وناشد أهالى القرية الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربيه بتنفيذ وعوده وسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة للوحدة الصحية، ومحاسبة العاملين بها على تقصيرهم، وتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات أهالى القرية.

وكان الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أكد أنه سيتم تكليف أطباء جدد للعمل بالوحدة الصحية للقرية، كما أنه تم الاطلاع على النشاط الخاص بالوحدة، وجاء معدل الإحصائيات 473 تذكرة عياده خارجية، 61 حالة استقبال، تطعيم 44 طفلا، 90 حالة تنظيم أسرة، 6 حالات حمل جديدة، 27 حالة حمل مترددة، 270 حالة معمل .

وأضاف شرشر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور المفاجئ على الوحدة المحلية ثلاث مرات الأسبوع المقبل، كما سيتم إرسال تصحيح صيدلى لمراجعة التذاكر بأكملها والتأكد من صرف الأدوية لمستحقيها من عدمه.











