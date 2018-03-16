صور.. أهالى "عرب مطير" بأسيوط يعلنون تأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات







أسيوط - محمود عجمى

شهدت قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وذلك تحت شعار"انزل شارك من أجل مصر" وذلك بحضور واللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومرتضى العربى وعبدالكريم زكرياء أعضاء مجلس النواب، الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة .

وقال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أننا نواصل عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف قرى ومراكز اسيوط، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة و الإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، لنقول لجميع الدول اننا نقف خلف القائد الزعيم السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار لاسيما وانه انحاز لنداءات جموع الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ومواجهة جماعة الإخوان .

وأضاف المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومرتضى العربى وعبدالكريم زكرياء أعضاء مجلس النواب، خلال مؤتمر دعم السيسى: "أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاع أن يأخذ قرارات عاجلة لدعم الاقتصاد المصرى وإقامة مشروعات لتنمية الصعيد وبالإضافة إلى اكتشافات البترولية من حقل ظهر كما إنه وضع برنامج تكافل وكرامة و شهادات أمان لتوفير معاشات لكل المواطنين، كما إنه حارب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وقامت الرقابة الإدارية بضبط العديد من المسئولين فى قضايا فساد".

وقال الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، أننا نصلى من أجل مصر ومن أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بان ينصره الله ويؤيده فى نهضة مصر واستكمال مشواره فى بناء مصر الحديثة



























