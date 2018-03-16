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صور.. أهالى سنباط بالغربية ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسى

الجمعة، 16 مارس 2018 03:56 م
صور.. أهالى سنباط بالغربية ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسى جانب من المسيرة





الغربيه محمد طارق
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انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد العمرى بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، مسيرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

 
ونظم المسيرة أهالى قرية سنباط وشارك فى السيرة مئات من مواطنين وسيدات القرية والعزب التابعة لها، مرددين هتافات "تحيا مصر، السيسى رئيسى".
 
وأكد المشاركين أن خروج المئات اليوم فى مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية هو خير رد بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسى لتأييده واستكمال مسيرة الإنجازات.
 
وأضاف المشاركون أن الهدف من المسيرة حث المشاركة فى الانتخابات المقبلة والإقبال على صناديق الانتخابات بصورة كبيرة وتوعيتهم بالمخاطر التى تحاك ضد الوطن، وإرسال رساله للغرب بأن الشعب يقف خلف رئيسه ويعلن تأييده الكامل له.

 

وأكد جميع الحضور على تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما حققه من إنجازات على أرض مصر.

جانب من المسيره
 
مسيره حاشده لدعم السيسي بسنباط

 

 


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