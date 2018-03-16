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صفحة السفارة المصرية بالدوحة تنشر فيديو للناخبين المصريين يرددون "قالو إيه"

الجمعة، 16 مارس 2018 06:49 م
صفحة السفارة المصرية بالدوحة تنشر فيديو للناخبين المصريين يرددون "قالو إيه" الانتخابات الرئاسية بالخارج





كتب أحمد جودة
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نشرت السفارة المصرية بالدوحة، مقطع فيديو لاحتشاد الناخبين المصريين أمام مراكز الاقتراع فى الساعات الأخيرة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج باليوم الأول، وحمل الناخبون الأعلام المصرية، مرددين هتافات حماسية لأغنية "قالو ايه".

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.


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