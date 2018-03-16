صحيفة إسبانية تسخر من نشر صور تميم فى شوراع قطر

وأشارت الصحيفة إلى أن صورة تميم فى الشاشات وعلى الحوائط فى كل مكان سواء كان عمل او مكتب ، ففى أى ركن فى الدوحة ، توجد صورة لتميم وكأنه بطل، ورغم ذلك فإن ليس جميع قطر يرون تميم بطلا فلديه الكثير من المعارضية ، ولذلك فإن هناك انقساما كبيرا بين القطريين الذين لا يمثلون عددا كبيرا حول تميم، خاصة وأنه بالفعل هناك صور مكتوب عليها "ارحل".

وقالت الصحيفة إنه فى الواقع ، إن هذه الطريقة التى بدأت لتحمى وتدعم القطريين وصورة بلدهم أمام العالم ، ليست الطريقة المناسبة لأنها ببساطة تثبت العكس".