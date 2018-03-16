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صحيفة إسبانية تسخر من نشر صور تميم فى شوراع قطر

الجمعة، 16 مارس 2018 05:10 م
صحيفة إسبانية تسخر من نشر صور تميم فى شوراع قطر تميم بن حمد





كتبت فاطمة شوقى
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يواصل الإعلام الإسبانى الهجوم على قطر ، وسخرت صحيفة "دياريو قرطبة" الإسبانية من انتشار صورة أمير قطر ، فى المبانى والسيارات والمحلات التجارية والمطاعم وعلى كل شئ فى قطر، وكأنه شخص لم يتكرر فى العالم بأجمعه،مؤكدة أن الحقيقة غير ذلك وأن هدف قطر الوحيد هو إظهار تماسكها أمام العالم فى ظل ازمة العزلة التى تعانى منها منذ الازمة الخليجية وقطع اربع دول عربية العلاقات معها بسبب دعمها للارهاب.

 وأشارت الصحيفة إلى أن صورة تميم فى الشاشات وعلى الحوائط فى كل مكان سواء كان عمل او مكتب ، ففى أى ركن فى الدوحة ، توجد صورة لتميم وكأنه بطل، ورغم ذلك فإن ليس جميع قطر يرون تميم بطلا فلديه الكثير من المعارضية ، ولذلك فإن هناك انقساما كبيرا بين القطريين الذين لا يمثلون عددا كبيرا حول تميم، خاصة وأنه بالفعل هناك صور مكتوب عليها "ارحل".

وقالت الصحيفة إنه فى الواقع ، إن هذه الطريقة التى بدأت لتحمى وتدعم القطريين وصورة بلدهم أمام العالم ، ليست الطريقة المناسبة  لأنها ببساطة تثبت العكس".

 

 


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قطر

امير قطر

تميم بن حمد

الدوحة

صور تميم




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