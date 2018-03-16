صحة الدقهلية تفحص مصادر مياه الشرب بمقار اللجان الانتخابية فى المدارس







الدقهلية شريف الديب

تابعت الإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية مصادر مياه الشرب، وحالة النظافة العامة بمقار اللجان الانتخابية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

ومرت فرق صحة البيئة بالمديرية والإدارات التابعة لها على المنشآت التعليمية والخدمية التى يتواجد بها مقار لجان انتخابية بالدقهلية، وتم المرور على أعمال النظافة العامة بهذه المنشآت، ومتابعة حالة مياه الشرب مع سحب عينات مياه لتحليلها بمعامل المديرية، والإشراف على تطهير خزانات المياه بهذه المنشآت.