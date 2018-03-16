صحة الدقهلية تفحص مصادر مياه الشرب بمقار اللجان الانتخابية فى المدارس

صحة الدقهلية تفحص مصادر مياه الشرب بمقار اللجان الانتخابية فى المدارسالجمعة، 16 مارس 2018 10:17 ص
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تابعت الإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية مصادر مياه الشرب، وحالة النظافة العامة بمقار اللجان الانتخابية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
ومرت فرق صحة البيئة بالمديرية والإدارات التابعة لها على المنشآت التعليمية والخدمية التى يتواجد بها مقار لجان انتخابية بالدقهلية، وتم المرور على أعمال النظافة العامة بهذه المنشآت، ومتابعة حالة مياه الشرب مع سحب عينات مياه لتحليلها بمعامل المديرية، والإشراف على تطهير خزانات المياه بهذه المنشآت.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة