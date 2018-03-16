شيخ الأزهر يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسى فى لشبونة بالبرتغال







كتب - لؤى على

يؤدى الإمام الأكبر الدكتور أحمَد الطَّيب، شيخ الأزهر الشَّريف، صلاة الجمعة بالمسجد الرئيسى فى لشبونة، ويخطب الجمعة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر أيضا فى الاحتفال الذى يعقد بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الجمعية الإسلامية فى لشبونة، بحضور رئيس البرتغال، ووزير الخارجية البرتغالى، وعدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والإسلامية، ويلقى فضيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية فى الجلسة الافتتاحية.