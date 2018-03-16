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شقيقان يعتديان على عامل خردة بسكين فى الدقهلية لخلافات مالية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:43 م
شقيقان يعتديان على عامل خردة بسكين فى الدقهلية لخلافات مالية شقيقان يعتديان على عامل خردة





الدقهلية- شريف الديب
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ألقت مباحث مركز بلقاس بالدقهلية ، اليوم الجمعة ، القبض على شقيقين " خراط وعامل خردة " بعد اعتدائهما بالضرب بسكين على عامل خردة ، مما تسبب فى إصابته بكسر فى عظام الجبهة واشتباه بنزيف بالمخ.

 

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مركز شرطة بلقاس عن وصول الإمام رفعت الإمام، 19 سنة، عامل خردة، ومقيم بعزبة جاد، إلى مستشفى بلقاس المركزي، مصابا بكسر فى عظام الجبهة و اشتباه نزيف داخلى فى المخ، ولا يمكن استجوابه ، ادعاء تعدى من آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال علاجه.

 

انتقل ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال شقيق المصاب رفعت، 30 سنة، عامل، ، فى محضر الشرطة، اتهم كلا من "ياسر. ا. إ "، 41 سنة، خراط، وشقيقة "محمد"، 26 سنة، عامل خردة ، بالتعدى على شقيقة بالضرب بألة حادة سكين بحوزة كلا منهما وإحداث إصابته لوجود خلافات مالية بينهم.

 

وأكد بيان مديرية الأمن أنه بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما، فى محضر الشرطة، اعترفا بارتكاب الواقعة وتخلصهما من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها فى أحدى المجارى المائية.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5044/2018 جنح مركز بلقاس، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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