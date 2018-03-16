شركة مياه الجيزة تشارك فى مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة







كتب أحمد حسن

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فى فعاليات مؤتمر جماهيرى تم تنظيمه من خلال النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها فى نهاية شهر مارس الجارى.

من جانبه، أكد المهندس حنفي محمد حنفي ، رئيس الشركة أن الهدف من المؤتمر هو حث المواطنين على أهمية المشاركة والاحتشاد أمام لجان الاقتراع والتصويت للرئيس السيسى من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وبناء الدولة المصرية.

وأضاف المهندس حنفى محمد، فى بيان له اليوم، أنه وجه تعليمات لكافة القيادات والعاملين بالشركة بضرورة المشاركة فى المؤتمرات الجماهيرية للدعوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وشارك فى المؤتمر عدد من قيادات الشركة من بينهم، المهندس عوض أحمد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون مياه الشرب، والمهندس مصطفى محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الصرف الصحي، وعدد من موظفى العلاقات العامة ومن بينهم محمد صادق إدريس مدير عام العلاقات العامة.



شركه مياه الجيزه تشارك فى مؤتمر لدعم الرئيس السيسى