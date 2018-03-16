شرطة المسطحات بسوهاج تضبط 19 طنا و300 كليو أعلاف حيوانية مجهولة المصدر







سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الحملة الأمنية التى تم تنفيذها بمعرفة قسم شرطة المسطحات بالاشتراك ومسئولي الرقابة علي الإنتاج الحيواني وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط 19 طن و300 كيلو جرام أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بدائرة مركز سوهاج وذلك قبل توزيعها بالأسواق.

تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ، بتمكن الحملة من ضبط سائق 25 سنة ويقيم بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج لقيامه بالاتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر بالمحل الخاص به - وتم ضبط " 500 " كجم رده مجهولة المصدر تحرر عن ذلك المحضر رقم 4246 جنح مركز سوهاج لسنة 2018 .

وتم ضبط عامل يبلغ من العمر 25 سنة يقيم بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج لقيامه بالاتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر بالمحل الخاص به وتم ضبط " 4 " طن و 300 كيلو جرام رده مجهولة المصدر تحرر عن ذلك المحضر رقم 4247 جنح مركز سوهاج لسنة 2018.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط عامل يبلغ من العمر 40 سنة ويقيم بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج لقيامه بالاتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر بالمحل الخاص به - وتم ضبط " 14 " و 500 كيلو جرام رده مجهولة المصدر تحرر عن ذلك المحضر رقم 4249 جنح مركز سوهاج لسنة 2018 تم التحفظ على المتهمين والمضبطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.