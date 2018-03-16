video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاب يقتل شقيقته ويزعم سقوطها من أعلى العقار للافلات من جريمته

الجمعة، 16 مارس 2018 02:14 م
شاب يقتل شقيقته ويزعم سقوطها من أعلى العقار للافلات من جريمته المتهم





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قتل شاب شقيقته، واختلق واقعة سقوطه من أعلى العقار لابعاد الشبهة عنه، فتم القبض عليه، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة نبروه بلاغاً من  "نجاح.ع" 72 سنة، بالمعاش ، أفاد بأنه عقب عودته للمنزل التقى مع ابنه "سعد"  34 سنة، عامل، ومقيم بمنزل مجاور لمنزله، والذى أكد  له بأنه أثناء تواجد شقيقته "إيناس" 19 سنة، طالبة ، أعلى سطح المنزل إختل توازنها وسقطت على الأرض، فنقلها إلى غرفة نومها، إلا أنها فارقت الحياة ، وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها رفض استخراج تصريح بالدفن لوجود بعض الإصابات بها.

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبمطالعة تقرير مفتش الصحة تبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن كدمات شديدة متفرقة بالجسم وحول الرقبة .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة ، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما رواه شقيق المتوفاة، وأنه دائم التعدى عليها بالسب والشتم والضرب، وأنه وراء مقتلها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم  واعترف بارتكاب الواقعة.

وأكد المتهم حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته ، تعدى على اثرها بالضرب على شقيقته ورطم رأسها بأحد حوائط المنزل، حتى فارقت الحياة ثم حملها ووضعها بغرفة نومها وخشية افتضاح أمره اختلق حادثة سقوطها من أعلى سطح المنزل ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات دمنهور تحيل أوراق زوجين للمفتى بتهمة قتل الزوجة الثانية

السجن المشدد 5 سنوات لسائق قتل مواطن بسيارته

حبس طالب إعدادى قتل زميله بـ20 طعنة بعد رفضه ممارسة الشذوذ معه بالشرقية

الداخلية

حوادث

حملات امنية

قتل

الدقهلية




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة