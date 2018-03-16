شاب يقتل شقيقته ويزعم سقوطها من أعلى العقار للافلات من جريمته







كتب محمود عبد الراضى

قتل شاب شقيقته، واختلق واقعة سقوطه من أعلى العقار لابعاد الشبهة عنه، فتم القبض عليه، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة نبروه بلاغاً من "نجاح.ع" 72 سنة، بالمعاش ، أفاد بأنه عقب عودته للمنزل التقى مع ابنه "سعد" 34 سنة، عامل، ومقيم بمنزل مجاور لمنزله، والذى أكد له بأنه أثناء تواجد شقيقته "إيناس" 19 سنة، طالبة ، أعلى سطح المنزل إختل توازنها وسقطت على الأرض، فنقلها إلى غرفة نومها، إلا أنها فارقت الحياة ، وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها رفض استخراج تصريح بالدفن لوجود بعض الإصابات بها.

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبمطالعة تقرير مفتش الصحة تبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن كدمات شديدة متفرقة بالجسم وحول الرقبة .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة ، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما رواه شقيق المتوفاة، وأنه دائم التعدى عليها بالسب والشتم والضرب، وأنه وراء مقتلها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وأكد المتهم حدوث مشادة كلامية بينه وشقيقته ، تعدى على اثرها بالضرب على شقيقته ورطم رأسها بأحد حوائط المنزل، حتى فارقت الحياة ثم حملها ووضعها بغرفة نومها وخشية افتضاح أمره اختلق حادثة سقوطها من أعلى سطح المنزل ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.