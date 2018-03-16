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سياسى يونانى يدعو تركيا للإفراج عن جنديين محتجزين لديها

الجمعة، 16 مارس 2018 02:33 م
سياسى يونانى يدعو تركيا للإفراج عن جنديين محتجزين لديها الجيش اليونانى - أرشيفية





أ ش أ
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دعا زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الإفراج الفورى عن جنديين يونانيين ألقت تركيا القبض عليهما فى وقت سابق من هذا الشهر، وحث أنقرة على تجنب الأعمال التى قوضت العلاقات مع أثينا.

وقال ميتسوتاكيس، فى حديثه لأعضاء الجالية الأمريكية اليونانية فى نيويورك، وفق ما نقلته صحيفة كاثمرينى اليونانية، اليوم الجمعة، إن الاستفزازات الأخيرة التى قامت بها تركيا فى بحر إيجه "غير مقبولة"، وإن اليونان قلقة للغاية من اعتقال الجنديين اللذين ضلا طريقهما عبر الحدود التركية خلال دورية روتينية.

واحتجزت محكمة تركية الرجلين بتهمة الدخول إلى منطقة عسكرية محظورة، فى سياق متصل أظهر استطلاع للرأى أن واحدًا من كل اثنين يونانيين لديه نظرة سلبية للطريقة التى تتعامل بها حكومته مع قضية الجنديين المحتجزين فى تركيا، وكشف الاستطلاع - وفق ما نقلته صحيفة جريك ريبورتر اليونانية - أن 30% من المستطلعين "بالتأكيد لا يوافقون" على الطريقة التى تتعامل بها الحكومة اليونانية مع القضية، و21% "ربما لا يوافقون".

فيما قال 11% إنهم "يوافقون بالتأكيد" على أن الحكومة تقوم بالتحركات الصحيحة فى القضية و21% "يوافقون على الأرجح" على أن السلطات تتعامل مع القضية بشكل صحيح، بينما رفض 17% الإجابة أو ادعوا أنهم لا يعرفون هذه المسألة بشكل جيد أو بما فيه الكفاية، جدير بالذكر أن اليونان قلقة للغاية من اعتقال الجنديين اللذين ضلا طريقهما عبر الحدود التركية خلال دورية روتينية، واحتجزت محكمة تركية الرجلين بتهمة الدخول إلى منطقة عسكرية محظورة.

 


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