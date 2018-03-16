سلطات المطار تحبط محاولة راكب تهريب 1600 قرص ترامادول إلى الرياض







كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب 1600 قرص ترامادول المخدر إلى الرياض.



البداية، أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة الخطوط الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود اجسام معتمة داخل حقائب الراكب، بفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر على 1600 قرص ترامادول مخدر، حيث حاول إخفائهم داخل مواسير حديدية داعمة لجوانب وأرضية الحقائب.



على الفور، أمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

