سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش بقصد الاتجار فى الإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على3 متهمين بحوزتهم كميات من والهيروين والحشيش بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "خالد.م.ا"35 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير، وبحوزته 30 تذكرة هيروين، وزنت حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "مصطفى.م.ن"16 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته 17 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ح.ف"25 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.