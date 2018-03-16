سقوط جزء من عقار مكون من 4 طوابق بالإسكندرية دون إصابات







الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة السيوف سقوط جزء من عقار دون حدوث أى إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور قسم شرطة ثانى الرمل لفحص العقار.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من شرطة ثان الرمل من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من عقار بشارع أم كلثوم - منطقة السيوف، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 80 مترا مربعا تقريباً "بناء قديم - حوائط حاملة - أسقف خرسانية" مكون من أربعة طوابق بكل طابق شقة، تقطنه أُسرتان ملك ورثة "م.ا.ح"، وسقوط شرفة شقة الطابق الثالث على شرفة شقة الطابق الثانى، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق.

وأفاد مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تنبه على قاطنى العقار بما جاء بقرار مهندس الحى، رفضوا الإخلاء لعدم وجود سكن بديل، تم وضع حواجز حديدية أمام العقار لتأمين المارة.