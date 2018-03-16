سفير مصر لدى سيراليون يشارك بانتخابات الرئاسية وسط إقبال المصريين هناك

أدلى سفير مصر لدى جمهورية سيراليون ماهر المهدى بصوته فى انتخابات الرئاسة التى يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وموسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد صباح اليوم الجمعة، أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج والذى ينتهى الأحد الموافق 18 مارس الجارى.

وبدأ عشرات الناخبين فى سيراليون فى التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر مرددين هتافات من بينها "تحيا مصر" وأغنية تسلم الأيادى.