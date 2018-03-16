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الجمعة، 16 مارس 2018 05:11 م
خالد صلاح
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سفير مصر لدى سيراليون يشارك بانتخابات الرئاسية وسط إقبال المصريين هناك

الجمعة، 16 مارس 2018 04:59 م
سفير مصر لدى سيراليون يشارك بانتخابات الرئاسية وسط إقبال المصريين هناك تصويت المصريين فى الخارج يتوالى





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أدلى سفير مصر لدى جمهورية سيراليون ماهر المهدى بصوته فى انتخابات الرئاسة التى يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وموسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد صباح اليوم الجمعة، أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج والذى ينتهى الأحد الموافق 18 مارس الجارى.

 

وبدأ عشرات الناخبين فى سيراليون فى التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم حاملين أعلام مصر مرددين هتافات من بينها "تحيا مصر" وأغنية تسلم الأيادى.

 
السفير ماهر المهدي
السفير ماهر المهدي

 

المصريين فى جمهورية سيراليون
المصريين فى جمهورية سيراليون

 

سفير مصر لدي جمهورية سيراليون ماهر المهدي
سفير مصر لدي جمهورية سيراليون ماهر المهدي

 

سفير مصر لدي جمهورية سيراليون مع الناخبين
سفير مصر لدي جمهورية سيراليون مع الناخبين

 


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انتخابات الرئاسة 2018

انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة المصرية فى سيراليون

المصريون فى سيراليون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

موسى مصطفى موسى




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