سفير مصر فى كندا يشارك بحفل افتتاح معرض الآثار الفاطمية بتورنتو







كتب أحمد جمعة

شارك السفير معتز زهران سفير مصر فى كندا فى حفل افتتاح معرض آثار (عالم الفاطميين)، والذى أقيم بمتحف أغاخان بمدينة تورنتو الكندية، بحضور كل من ELIZABETH DOWDESWELL حاكم مقاطعة اونتاريو الكندية، و MICHAELLE JEANالحاكم العام الأسبق لكندا والسكرتير العام الحالى للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، إضافة إلى الأمير أمين أغاخان رئيس مجلس إدارة المتحف، ومصطفى أمين نائب وزير الآثار المصرى وعدد من رؤساء البعثات القنصلية المتواجدة فى تورونتو.

وتناول المتحف تاريخ الحقبة الفاطمية، ويحتوى على 37 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات متحف الفن الإسلامى فى باب الخلق بالقاهرة، وقد ألقى السفير كلمة فى هذه المناسبة أشار خلالها إلى أهمية المعرض كونه يؤكد على تواصل التراث الإنسانى المبنى على تراكم الحضارات، ملقيًا الضوء على أن دخول الفاطميين لمصر شكل مرحلة هامة فى التاريخ، ويكفى النظر إلى إنجاز الفاطميين الهام بتأسيس وإنشاء العاصمة المصرية القاهرة، والتى ظلت منذ ذاك الحين عاصمة أبية ومنارة حضارية تشع نورا وتنويرا فى المنطقة والعالم بأسره.