سفير مصر فى كازاخستان: إقبال كبير فى أول أيام الانتخابات







كتب مؤمن مختار

قال السفير هيثم صلاح كامل سفير مصر بكازاخستان إن لجنة السفارة المصرية بأستانا - كازاخستان شهدت إقبالاً كبيرًا منذ الساعات الأولى لفتح لجان الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

وأضاف، فى بيان، أنه من المتوقع أن يكون الإقبال فى يومى السبت والأحد (أيام العطلة الأسبوعية) جيدًا من قبل أبناء الجالية المصرية بكازاخستان.

وكانت السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول العربية بدأت فتح أبوابها صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والتى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على ولاية رئاسية ثانية، مع المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.