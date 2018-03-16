سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018

سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018الجمعة، 16 مارس 2018 08:03 م
سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته
كتب- هاشم الفخرانى
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أدلى السفير المصرى فى رومانيا صلاح عبد الصادق بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم .
اللورد يشار حسن حلمى
كما حرص ابناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت ، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد يشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 9 صباحاً.
التصويت فى الانتخاابات
وأدلى بصوته ايضا القس مينا تكلا راعى الكنيسة القبطية المصرية فى رومانيا قبل توجهه الى المطار السفر الى بولندا فى مهمة.
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