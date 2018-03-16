سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018







كتب- هاشم الفخرانى

أدلى السفير المصرى فى رومانيا صلاح عبد الصادق بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم .



اللورد يشار حسن حلمى

كما حرص ابناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت ، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد يشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 9 صباحاً.



التصويت فى الانتخاابات

وأدلى بصوته ايضا القس مينا تكلا راعى الكنيسة القبطية المصرية فى رومانيا قبل توجهه الى المطار السفر الى بولندا فى مهمة.