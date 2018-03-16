video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018

الجمعة، 16 مارس 2018 08:03 م
سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 سفير مصر فى رومانيا يدلى بصوته





كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أدلى السفير المصرى فى رومانيا صلاح عبد الصادق بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم .

 

اللورد يشار حسن حلمى
اللورد يشار حسن حلمى

 

كما حرص ابناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت ، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد يشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 9 صباحاً.

 

التصويت فى الانتخاابات
التصويت فى الانتخاابات

 

وأدلى بصوته ايضا القس مينا تكلا راعى الكنيسة القبطية المصرية فى رومانيا قبل توجهه الى المطار السفر الى بولندا فى مهمة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة باسطنبول

تصويت المصريين فى الخارج

تصويت المصريون فى الخارج

انتخابات مصر 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة المصرية

تصويت المصريين فى رومانيا

المصريين فى رومانيا




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة