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سفير مصر فى أنجولا وحرمه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 09:28 م
سفير مصر فى أنجولا وحرمه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية السفير المصرى فى أنجولا، خالد حسن





كتب: محمد محسن أبو النور
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أدلى السفير المصرى فى أنجولا، خالد حسن، والسيد حرمه، بصوتيهما، فى اللجنة الانتخابية التى أقامتها سفارة مصر فى أنجولا، ضمن انتخابات المصريين المقيمين بالخارج، فى إطار المنافسة الانتخابية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى.

واستجابت السلطات الأنجولية لطلب البعثة المصرية بتوفير الحراسة على مدار فترة الانتخابات وتكثيف الحراسات الثابتة والدورية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما  يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتاً يليها بريطانيا وفرنسا.

الشرطة الأنجولية تؤمن مبنى سفارة مصر أثناء عملية التصويت
الشرطة الأنجولية تؤمن مبنى سفارة مصر أثناء عملية التصويت

 

جانب من التصويت
جانب من التصويت

 

عملية التصويت فى السفارة
عملية التصويت فى السفارة

 

مواطن مصرى فى أنجولا يصوت
مواطن مصرى فى أنجولا يصوت

 


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