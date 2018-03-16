سفير مصر بكازاخستان: إقبال كثيف من المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

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أكد سفير جمهورية مصر العربية بكازاخستان السفير هيثم صلاح كامل، أن لجنة السفارة بأستانة شهدت إقبالاً كبيرا من المصريين على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى لفتح لجان الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج اليوم.

وأوضح السفير المصرى - فى تصريح له اليوم - أنه من المتوقع أن يكون الإقبال يومى السبت والأحد - أيام العطلة الأسبوعية فى كازاخستان - كبيراً من قبل أبناء الجالية المصرية بكازاخستان الحريصين على أداء واجبهم الوطنى.

وأشار إلى أن السفارة المصرية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتسهيل تصويت الناخبين، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء من الشفافية والديمقراطية، تعكس صورة حضارية عن المواطن المصرى والدولة المصرية أمام جميع دول العالم، ويواصل الناخبون من أبناء الجالية المصرية فى كازاخستان التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتى تعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.