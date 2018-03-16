سفير مصر بسيراليون لليوم السابع : اقبال على التصويت رغم قلة أعداد المصريين







كتب- هاشم الفخرانى

قال سفير مصر فى سيراليون عادل المهدى أنه على الرغم من أن أعداد المصريين فى سيراليون قليلة ، إلا أن هناك مشاركة كبيرة من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة لعام 2018 .

وتوقع السفير "مهدى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من العاصمة أن تتزايد أعداد الناخبين المصريين خلال اليومين المقبلين.

وكان السفير قد أدلى بصوته اليوم فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة بعد دقائق من بدء فتح السفارة لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي آملاً فى الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 إبريل.