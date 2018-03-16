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سفير مصر بالمغرب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 16 مارس 2018 02:50 م
سفير مصر بالمغرب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية سفير مصر بالمغرب





كتب - محمد سعد
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حرص السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المملكة المغربية، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الجمعة، بمقر اللجنة الانتخابية داخل السفارة المصرية بالرباط.
 
وأكد إبراهيم؛ أن سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن سفارة مصر بالرباط قامت بتجهيز مقر للتصويت داخل السفارة له مدخل منفصل؛ وتدريب اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من الدبلوماسيين والموظفين علي استخدام النظام الإلكترونى، والتواصل مع رموز الجالية ودعوة أعضاء الجالية للتصويت وممارسة حقهم الدستورى؛ وفقا للقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة لتصويت المصريين بالخارح؛ وأيضا التنسيق مع السلطات الأمنية فى المملكة لتأمين عملية التصويت، والتى أبدت تعاونا كبيرا فى هذا السياق؛ داعيا المصريين بالمغرب الى ممارسة حقهم الانتخابى.
 
وأشار سفير مصر بالمغرب، إلى أن سفارة مصر بالرباط، بدأت بإعداد عملية التصويت للناخبين، من خلال طباعة أوراق الاقتراع، والتأكد من تشغيل النظام الإلكترونى بكفاءة، لافتا إلى أن مندوبين المرشحين تواجدوا منذ فتح اللجنة؛ كما توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم؛ رغم هطول أمطار غزيرة علي مدينة الرباط صباح اليوم، مشيرا إلى أن الجالية المصرية فى المغرب تزيد قليلا عن الألف شخص موزعين علي مدن المغرب المختلفة.
 
وأعرب عن تفاؤله بزيادة عدد المصريين الذين سيمارسون حقهم الدستورى فى التصويت، لافتا إلى أن يوم الجمعة فى المغرب هو يوم عمل، وأنه يتوقع أن يتزايد إقبال المصريين المقيمين فى المغرب على التصويت يومى السبت والأحد.
 
وأوضح سفير مصر بالرباط أن وسائل الإعلام المغربية أبدت اهتماماً كبيرا بالانتخابات الرئاسية؛ وتوافدت العديد من محطات التليفزيون ومندوبي الصحف المحلية إلى مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية؛ معربا عن شكره للسلطات المغربية علي تعاونها في توفير التأمين لمقر اللجنة الانتخابية.

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