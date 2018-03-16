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الجمعة، 16 مارس 2018 01:42 م
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سفير روما بالقاهرة: ندعم مع الاتحاد الأوروبى البلاد بالاستثمارات والمبادرات

الجمعة، 16 مارس 2018 01:01 م
سفير روما بالقاهرة: ندعم مع الاتحاد الأوروبى البلاد بالاستثمارات والمبادرات سفير ايطاليا





كتبت فاطمة شوقى
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قال السفير الإيطالى فى مصر "جيامباولو كانتينى" إن مصر تمكنت من تنفيذ 29 مشروعا منذ إطلاق برنامج إنبى سى بى سى بحوض البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر خيط مشترك للبرنامج".

 

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية فقال السفير "لذلك فإن البلد الشمال إفريقى  لديه نموذج مرجعى لرؤيته 2030 ، يدعمه تعاون الشركاء الدوليين، بما فى ذلك إيطاليا".

 

وأشارت الوكالة إلى أن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط يتوقع أن تشارك مصر فى 122 مشروعا خلال المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن شاركت 38 جهة مصرية فى تنفيذ 29 مشروعا فى المرحلة الأولى.

 

وأشارت إلى المؤتمر الذى تم انعقاده أمس الخميس بالقاهرة ، لإعلان نتائج وإنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، والذى حضرة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، وفرانسيسكو بيجيلاو رئيس مقاطعة سردينيا بإيطاليا ، وكانتنينى، ودييجو إسكالونا رئيس التعاون ببعثو الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

 

ويدعم برنامج التعاون عبر الحدود ، التتمية المستدامة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى ، ويساعد على تقليل الاختلافات فى مستويات المعيشة ومواجهة التحديات المشتركة  عب هذه الحدود.

 


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